Arrestation en Algérie de Saïd Bouteflika, frère de l'ex-président

5 mai 2019 Par Par Agence Reuters

La police algérienne a arrêté Saïd Bouteflika, le plus jeune frère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, et deux anciens chefs des services de renseignement, les généraux Bachir Athmane Tartag et Mohamed Mediene, a-t-on appris samedi auprès de responsables de la sécurité.