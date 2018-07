Allemagne: Accord entre SPD et conservateurs sur l'immigration

5 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Les sociaux démocrates allemands (SPD) et les deux partis conservateurs, l'Union chrétienne-démocrate (CDU) et l'Union chrétienne-sociale (CSU), ont trouvé un accord jeudi soir sur l'immigration, et devraient présenter une loi sur l'immigration d'ici la fin de l'année.