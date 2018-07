L'Italie va demander de plus grandes marges de manoeuvre à l'UE

5 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

L'Italie va demander à l'Union européenne de pouvoir disposer de plus grandes marges de manoeuvre en termes d'investissements publics et de réformes, déclare le vice-président du Conseil italien Luigi Di Maio, ajoutant que tous les membres de l'UE devraient avoir des régimes fiscaux et des systèmes de protection sociale identiques.