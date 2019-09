Attentat suicide des taliban dans le centre de Kaboul, 10 morts

5 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

Un kamikaze s'est fait exploser jeudi dans le centre de Kaboul, non loin de l'ambassade des Etats-Unis et du quartier général de la force de l'Otan, faisant au moins 10 morts et une quarantaine de blessés, ont annoncé les autorités afghanes.