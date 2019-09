Brexit: Le frère de Boris Johnson démissionne du gouvernement

5 septembre 2019 Par Par Agence Reuters

Le frère du Premier ministre britannique Boris Johnson, Jo, a démissionné jeudi de son poste de secrétaire d'Etat et annoncé qu'il rendrait son tablier de député en expliquant ne plus pouvoir concilier la loyauté envers son frère et l'intérêt national.