Zone euro: Les pays du nord prônent la prudence dans les réformes

6 mars 2018 Par Par Agence Reuters

Huit Etats du nord de l'Europe déclarent mardi que les réformes de la zone euro doivent porter avant tout sur l'achèvement de l'union bancaire, l'amélioration du respect des règles budgétaires et la mise en place d'un Fonds monétaire européen, et qu'il faut remettre à plus tard des plans plus ambitieux.