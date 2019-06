Les procureurs maintiennent leur accusation contre le cardinal australien George Pell

6 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Au second jour du procès en appel du cardinal australien George Pell, ancien conseiller du pape François et ex-trésorier du Vatican, l'accusation a déclaré jeudi que sa condamnation à six ans de réclusion pour abus sexuels sur mineurs devait être confirmée.