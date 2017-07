Sommet du G20 sous forte tension à Hambourg

6 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Le sommet du G20, qui se tient vendredi et samedi à Hambourg, s'ouvre dans un contexte de fortes tensions entre les Etats-Unis et ses partenaires sur les questions du climat et du commerce qui laissent présager des tractations difficiles entre les 20 pays les plus riches de la planète.