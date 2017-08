Poutine en vacances

Le président russe « s'est rendu dans des parties de la taïga difficiles d'accès, a pêché dans une cascade près d'un lac de montagne, s'est adonné à la pêche sous-marine, a bronzé, a fait du rafting dans les rivières de montagne, dans les rapides, a piloté des canots et des bateaux à moteur, a fait des randonnées et du quad dans les montagnes », a énuméré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Une broutille pour le leader russe, habitué aux « exploits » tous plus virils les uns que les autres.