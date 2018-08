Incendie au Portugal, plus de 1.150 pompiers mobilisés

6 août 2018 Par Par Agence Reuters

Plus de 1.150 pompiers étaient mobilisés lundi pour lutter contre un incendie qui s'est déclaré vendredi dans la région de l'Algarve, dans le sud du Portugal, qui a blessé 25 personnes dans la nuit et entraîné l'évacuation de villageois et de touristes.