L'Occident demande à Pékin de fermer ses camps d'internement d'Ouïghours

6 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Plusieurs pays occidentaux, dont la France, l'Allemagne et les Etats-Unis, ont appelé mardi la Chine à fermer ses camps d'internement où, selon des opposants, plus d'un million d'Ouïghours et autres musulmans sont détenus.