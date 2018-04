Immigration: Trump abroge la politique de "catch and release"

7 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Donald Trump a signé vendredi un décret présidentiel mettant fin à la politique de "catch and release" ("attraper et relâcher)" qui permettait jusqu'alors à un immigrant illégal d'être libéré et d'avoir le droit de circuler librement sur le sol américain en attendant que la justice statue sur son sort.