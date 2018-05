Campagne de vaccination contre le choléra lancée au Yémen

7 mai 2018 Par Par Agence Reuters

La première campagne de vaccination contre le choléra a été lancée au Yémen, a annoncé lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), un an et demi après le début de l'épidémie, provoquée par la guerre et la crise sanitaire dans ce pays.