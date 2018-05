Le Hezbollah et ses alliés remportent les législatives au Liban

7 mai 2018 Par Par Agence Reuters

Le Hezbollah chiite soutenu par l'Iran et opposé à Israël et ses alliés ont remporté un peu plus de la moitié des sièges au Parlement libanais lors des élections législatives dimanche, selon les résultats préliminaires annoncés par les politiques et la presse.