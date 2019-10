Nouveaux heurts en Irak, le bilan s'alourdit à plus de 100 morts

7 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

Au moins huit personnes ont été tuées dimanche à Bagdad lors de heurts entre manifestants anti-gouvernementaux et forces de sécurité irakiennes, a-t-on appris auprès de sources policières, portant à plus de 100 morts et de 6.000 blessés le bilan depuis le début du mouvement de contestation mardi dernier.