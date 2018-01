Bouton nucléaire: Trump a maintenu Kim sur le qui-vive, dit Haley

8 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Les propos de Donald Trump sur son "bouton nucléaire", selon lui plus gros et plus puissant que celui de Kim Jong-un, a maintenu le dirigeant nord-coréen sur le qui-vive et a mis en évidence les risques de confrontation nucléaire, a estimé dimanche Nikki Haley, représentante permanente des Etats-Unis à l'Onu.