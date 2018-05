BlackRock: ce Léviathan de la finance qui pèse sur les choix européens

8 mai 2018 Par Jordan Pouille (Investigate Europe)

BlackRock est l’institution financière la plus puissante au monde, gérant plus de 6 000 milliards de dollars d’actifs. À la fois conseiller des banques centrales et principal actionnaire de fleurons industriels nationaux, BlackRock murmure désormais à l’oreille des États européens. Ses combats : contrer toute régulation financière et imposer la retraite par capitalisation pour tous.