Le Vietnam libère deux dissidents, qui partent en Allemagne

8 juin 2018 Par Par Agence Reuters

L'avocat et défenseur des droits de l'homme vietnamien Nguyen Van Dai, condamné il y a deux mois à quinze années de prison pour tentative de renversement de l'Etat, a été libéré jeudi soir et a pris un avion pour l'Allemagne, apprend-on vendredi auprès de militants et d'un diplomate européen.