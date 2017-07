Officiellement, le coup d’envoi pour la campagne présidentielle ne sera donné qu’en décembre prochain, et Vladimir Poutine a même eu la coquetterie d’affirmer qu’il « réfléchissait encore » sur le fait de poser ou non sa candidature. Mais personne ne doute de ses intentions et les sondages montrent déjà qu’il devrait être confortablement réélu en mars 2018, près 70 % des personnes interrogées souhaitant qu’il se représente pour un quatrième mandat.