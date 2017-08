L'Allemagne va renvoyer des demandeurs d'asile en Grèce

La Grèce aurait reçu 392 demandes de renvoi de demandeurs d’asile et un petit nombre d’entre eux devraient arriver prochainement d'Allemagne d'après les déclarations du ministre grec de l’immigration Yannis Mouzalas, relatées par la correspondante de RFI à Athènes. Ces renvois avaient pourtant été stoppés en 2011 par une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette dernière estimait en effet que les États membres ne pouvaient pas transférer des demandeurs d’asile dans un pays où le système d’asile était défaillant et où les conditions d’accueil faisaient encourir un risque réel de traitements inhumains et dégradants.