L'Onu parle de milliers de détentions arbitraires au Venezuela

8 août 2017 Par Par Agence Reuters

Les forces de sécurité du Venezuela font preuve d'un recours excessif à la force qui a fait des dizaines de morts pour réprimer les manifestations contre le président Nicolas Maduro et ont arbitrairement placé en détention plus de 5.000 personnes depuis avril, dont plus d'un millier sont toujours emprisonnées, a déclaré mardi le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).