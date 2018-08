Gaza-Tirs de roquettes, raids aériens israéliens en riposte

8 août 2018 Par Par Agence Reuters

Des activistes palestiniens de la bande de Gaza ont tiré des roquettes en direction du territoire israélien et l'armée israélienne a répliqué par des raids aériens, mercredi, alors même que selon le Hamas, les discussions sous la médiation de l'Onu et de l'Egypte pour apaiser les tensions entre Israël et la bande de Gaza en étaient à un "stade avancé".