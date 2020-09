La Chine en passe d'être une «zone interdite» pour les journalistes étrangers

Pour la première fois depuis 1972, il n’y a plus de correspondants australiens sur le sol chinois. Lundi 7 septembre, Bill Birtles, installé à Pékin pour la télévision ABC, et Mike Smith, qui travaillait depuis Shanghai pour l’Australian Financial Review, ont pris un avion pour retourner dans leur pays de peur d’être arrêtés par les autorités chinoises.