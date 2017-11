Vingt Etats de l'UE signeront lundi un nouveau pacte de défense

8 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Au moins vingt Etats membres de l'Union européenne signeront lundi prochain à Bruxelles un pacte de défense, largement à l'initiative de la France et de l'Allemagne, en vue de financer et de produire de nouveaux matériels et marquer ainsi leur unité à la suite de la décision de la Grande-Bretagne de quitter l'UE.