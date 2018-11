Italie: La CE moins optimiste que Rome sur la croissance

8 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

La croissance de l'économie italienne sera plus lente que ne le prévoit le gouvernement italien, estime la Commission européenne dans ses prévisions économiques d'automne qui anticipent par conséquent des déficits nettement plus élevés que prévu par Rome et une stabilisation de la dette publique italienne plutôt que sa diminution.