Sécheresse: Israël va construire deux autres usines de dessalement

9 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Après cinq années de sécheresse, qui ont ramené les ressources en eau douce naturelle à leur plus bas niveau depuis un siècle, Israël compte se doter de deux nouvelles usines de dessalement et développer les canalisations pour venir en aide aux zones les plus touchées.