Ali Bayramoglu: «Les élections municipales ont fait renaître l’espoir dans l’opposition turque»

Istanbul (Turquie), de notre correspondant. – Les élections municipales ont fait souffler un vent de nouveauté dimanche en Turquie en offrant une victoire inattendue au principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), dans la capitale Ankara ainsi que dans la métropole de plus de 15 millions d’habitants que constitue Istanbul. Alors que le suspense subsiste dans cette ville en raison d'un recomptage des voix réclamé par le parti présidentiel de la justice et du développement (AKP, islamo-conservateur), Ali Bayramoglu, politologue à l'université Sehir d'Istanbul et observateur expérimenté de la vie politique turque, tire les premiers enseignements de ce scrutin.