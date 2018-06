Quatre morts et plus de 600 blessés à la frontière Gaza-Israël

9 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Les soldats israéliens ont tiré à balles réelles et lancé des grenades lacrymogènes pour disperser vendredi des manifestants à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, faisant quatre morts, dont un adolescent de 15 ans, et 620 blessés, a-t-on appris de sources médicales palestiniennes.