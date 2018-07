Japon: Les pluies diluviennes ont fait près de 100 morts

9 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Les sauveteurs japonais remuaient la boue et les décombres lundi à la recherche de survivants après les pluies torrentielles qui ont provoqué inondations et glissements de terrain et fait près de 100 morts et des dizaines de disparus.