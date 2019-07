Nucléaire: Les Européens demandent une réunion urgente avec l'Iran

9 juillet 2019 Par Par Agence Reuters

Les chefs de la diplomatie des trois pays européens signataires de l'accord sur le nucléaire iranien - Allemagne, France et Royaume-Uni - et de l'Union européenne ont de nouveau exprimé mardi leur préoccupation face au dépassement par Téhéran du seuil limite d'enrichissement d'uranium et souhaité la réunion en urgence d'une commission conjointe.