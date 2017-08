Dix-sept points d'avance pour la CDU de Merkel sur le SPD

9 août 2017 Par Par Agence Reuters

A un peu plus de six semaines des élections fédérales du 24 septembre en Allemagne, le bloc conservateur CDU-CSU d'Angela Merkel reste crédité d'une confortable avance de 17 points sur les sociaux-démocrates de Martin Schulz, selon un sondage Forsa publié mercredi par l'hebdomadaire Stern et RTL.