Escalade verbale entre les Etats-Unis et la Corée du Nord

9 août 2017 Par Par Agence Reuters

Le ton entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, déjà acrimonieux, est brutalement monté ces dernières heures, Donald Trump promettant "le feu et la fureur" à Pyongyang en cas de nouvelles menaces et vantant la puissance de l'arsenal nucléaire américain.