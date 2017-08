SEOUL/BEDMINSTER, New Jersey (Reuters) - Le ton est brutalement monté entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, Donald Trump promettant mardi soir "le feu et la fureur" à Pyongyang en cas de nouvelles menaces avant que le régime de Kim Jong-un ne réplique en disant "examiner soigneusement" un projet de frappe contre l'île de Guam, territoire américain dans le Pacifique.