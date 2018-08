Californie/Feux: Des conditions à nouveau difficiles pour les pompiers

9 août 2018 Par Par Agence Reuters

Les équipes de pompiers qui luttent contre le "Mendocino Fire", le feu de forêt le plus important de l'histoire de la Californie, vont devoir affronter jeudi des vents violents et des températures élevées, et ce jusqu'à samedi, ont annoncé mercredi les services de météorologie américains.