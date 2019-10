Allemagne: Deux morts dans des fusillades à Halle, un suspect arrêté

9 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

Deux personnes ont été tuées mercredi dans des attaques contre une synagogue et un restaurant de kebabs à Halle, dans l'est de l'Allemagne, et la police a arrêté un suspect mais deux autres ont pris la fuite à bord d'une voiture volée, ont annoncé les autorités allemandes.