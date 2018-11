Combats entre armée syrienne et rebelles dans la province de Hama

9 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Des combats ont éclaté entre les forces gouvernementales syriennes et des rebelles dans la province de Hama, vendredi, parmi les plus violents dans cette région du nord-ouest de la Syrie depuis un an, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).