Ventes d'armes: la France refuse toujours la transparence

Face au malaise grandissant que provoquent les ventes d’armes françaises aux pays du golfe Persique impliqués dans la guerre au Yémen, la ministre des armées Florence Parly a cru bon de justifier ce commerce récemment à l’antenne de BFMTV : « On ne vend pas des armes comme des baguettes de pain. » Certes, pour qu’une entreprise hexagonale du secteur puisse exporter ses produits à l’étranger, il faut qu’elle obtienne une série d’autorisations, comme l’a rappelé la ministre dans la même interview : « Les ventes d'armes sont interdites sauf autorisation expresse, [qui] est délivrée après un examen extrêmement rigoureux et minutieux. Si on vend des armes, c'est qu'il y a des raisons sérieuses, comme une raison de sécurité géopolitique. »