Donald Trump a une nouvelle fois piqué sa crise. Cette fois, sa tempête de tweets comportait quelques raffinements cruels, en représailles d’un crime de lèse-majesté commis par un talk show matinal, le fameux « Morning Joe » de la chaîne câblée MSNBC. Les deux présentateurs, Joe Scarborough et Mika Brzezinski, avaient eu l’audace d’ironiser sur une facétie égotique du président, en l’occurrence cette une de Time Magazine à sa gloire, dûment accrochée dans son club de Mar-a-Lago, qui s’était révélée un faux grossier. En représailles, le leader du monde libre a répliqué au tweet bazooka, raillant le « QI faiblard » de Mika et affirmant plus précisément, en des termes pour le moins bizarres, qu’il avait refusé l’entrée du même club à la journaliste car « elle saignait abondamment à cause d’une opération de chirurgie esthétique ».