Japon: Les pluies ont fait 130 morts, les sauveteurs s'activent

10 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Les sauveteurs s'activaient toujours mardi au Japon dans la boue et les décombres à la recherche d'éventuels survivants après les pluies torrentielles de la semaine dernière qui ont provoqué inondations et glissements de terrain et fait quelque 130 morts.