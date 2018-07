Le bilan des intempéries au Japon s'alourdit, au moins 155 morts

10 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Les pluies torrentielles, suivies d'inondations et de glissements de terrain, qui se sont abattues la semaine dernière sur l'ouest du Japon ont fait au moins 155 morts, alors que les rescapés tentent de survivre au manque d'eau et d'électricité et à des températures désormais supérieures à 30°C.