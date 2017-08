Les morts qui hantent le désert de Sonora, à la frontière entre Etats-Unis et Mexique

Le désert de Sonora, à la frontière entre États-Unis et Mexique, est d’une beauté insolente. Mais derrière cet apparent calme, des drames se déroulent quotidiennement, parfois en silence, comme étouffés. L’ONG No More Deaths s’attelle depuis treize ans à empêcher que des migrants ne meurent dans le désert. Des bénévoles vont régulièrement déposer des réserves d’eau dans les lieux de passage potentiels. Selon ses statistiques, les mêmes que celles de la Border Patrol, plus de 7 000 migrants ont trouvé la mort depuis 1998 dans les quatre États (Californie, Arizona, Nouveau-Mexique et Texas) qui bordent le Mexique. Environ 3 000 ont péri dans le seul désert de Sonora, déshydratés.