Un géant soviétique de l’automobile transformé en usine-fantôme

C’était la plus grande zone industrielle de la capitale, elle s’étendait sur environ 300 hectares. Du temps de l’URSS, l'usine Likhatchev produisait des camions, des limousines pour les chefs de l’État, des véhicules tout-terrain pour l'armée, des vélos et des réfrigérateurs. Elle a officiellement fermé ses portes en 2013. En 2015, la plupart des bâtiments ont été démantelés. Actuellement, le territoire de l'usine est le théâtre d’un immense chantier. À sa place, un quartier résidentiel et un parc industriel verront le jour. Le site Russia Beyond The Headline publie les dernières photos des lieux par le photographe Stoyan Vassev.