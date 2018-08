Erdogan appelle les Turcs à acheter de la livre

10 août 2018 Par Par Agence Reuters

Le président Tayyip Erdogan a appelé vendredi les Turcs à la "lutte nationale" en échangeant leurs devises et leur or contre des livres turques et dit que ceux qui avaient déclaré une "guerre économique" à la Turquie trouveraient à qui parler.