Birmanie: Dix morts et des dizaines de disparus après un glissement de terrain

10 août 2019 Par Par Agence Reuters

Au moins dix personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres sont portées disparues après qu'un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies a enseveli des habitations et des bâtiments dans le sud de la Birmanie, a-t-on appris vendredi auprès des autorités et des services de secours.