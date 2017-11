Manoeuvres navales américano-japonaises près de la Corée

10 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Le porte-hélicoptères de la marine japonaise Ise et deux navires d'escorte, l'Inazuma et le Makinami, vont participer à partir de dimanche à des manoeuvres avec trois porte-avions de la marine américaine près de la péninsule coréenne, en mer du Japon et en mer de Chine orientale, a annoncé vendredi la force maritime d'autodéfense japonaise.