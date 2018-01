Lourdes peines requises au Vietnam au procès anti-corruption

11 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

De lourdes peines de prison ont été requises jeudi à Hanoï contre un ancien dirigeant du Parti communiste et un homme d'affaires pour des faits de mauvaise gestion et de corruption dans l'entreprise publique pétrolière et gazière PetroVietnam.