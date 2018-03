Grande-Bretagne: Plus de 200 témoins identifiés dans l'affaire Skripal

11 mars 2018 Par Par Agence Reuters

La police britannique a identifié plus de 200 témoins et examine plus de 240 éléments dans son enquête sur l'attaque à l'agent innervant dont ont été victimes un ancien espion russe et sa fille, a déclaré samedi la ministre britannique de l'Intérieur, Amber Rudd.