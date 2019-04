Le président soudanais a démissionné, selon plusieurs sources

11 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Le président soudanais Omar el Béchir, au pouvoir depuis 1989, a démissionné sous la pression de la rue et de l'armée et des consultations sont en cours pour mettre sur pied un conseil de transition militaire appelé à diriger le pays, ont déclaré jeudi plusieurs sources gouvernementales et un ministre d'une province.