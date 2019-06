Brexit: Londres n'aura pas un meilleur accord, avertit Berlin

11 juin 2019 Par Par Agence Reuters

L'Union européenne et ses pays membres ne sont pas prêts à renégocier l'accord de Brexit conclu entre Theresa May et l'UE en novembre dernier, quel que soit le prochain Premier ministre britannique, a prévenu mardi le secrétaire d'Etat allemand aux Affaires européennes, Michael Roth.