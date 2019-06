Dix-neuf morts dans une attaque dans le nord du Burkina Faso

11 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Dix-neuf personnes ont été tuées et 13 autres blessées dimanche par des assaillants non identifiés dans et autour de la ville d'Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé mardi le gouvernement burkinabé dans un communiqué.